Silivri açıklarındaki gemi kazasında yeni gelişme: ALSU'daki 9 kişi hakkında soruşturma başladı! Batan gemide mürettebat güvertedeymiş

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Kocaeli'den Aliağa'ya seyreden boş durumdaki ALSU tankeri ile İskenderun'dan Karadeniz Ereğli'ye 4199 ton rulo sac taşıyan Tuğberk İmamoğlu isimli kuru yük gemisi dün saat 03.00 sıralarında Silivri açıklarının 18 mil (35 kilometre) güneyinde çarpışmış, içerisinde 10 mürettebatın bulunduğu Tuğberk İmamoğlu isimli gemi batmıştı. ALSU gemisinde bulunan 9 kişi hakkında şüpheli işlemi uygulandı.

1 KİŞİ HARİÇ 9 KİŞİ HAKKINDA SORUŞTURMA

Gemide bulunan 10 kişiden 9'u hakkında şüpheli işlemi uygulandı. Aşçı hakkında herhangi bir işlem yapılmazken, şüpheliler ifadelerinin ardından jandarma gözetiminde gemide muhafaza altına alındı. Adliyeye sevk edilecek kişilerin, bilirkişi heyetinin hazırlayacağı ön raporun ardından belirleneceği bildirildi.

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JANDARMA GÖZETİMİNDE GEMİDE TUTULUYORLAR

İfade işlemlerinin tamamlanmasının ardından şüphelilerin, soruşturma ve idari tahkikatın devam etmesi nedeniyle gemiden ayrılmalarına izin verilmedi.

Geminin güvenliği de dikkate alınarak 9 şüpheli, jandarma personeli eşliğinde gemide muhafaza altına alındı.

BİLİRKİŞİ RAPORU BEKLENECEK

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayda yer alan kişilerin kusur durumlarının belirlenmesi amacıyla bilirkişi heyeti görevlendirildi. Heyetin en geç öğle saatlerine kadar ön raporunu hazırlaması bekleniyor. Raporda yer alacak tespitlerin ardından hangi şüphelilerin adliyeye sevk edileceğine karar verilecek.

Adliyeye sevkine karar verilen şüphelilerin jandarma ekipleri tarafından mevcutlu şekilde Cumhuriyet Başsavcılığı'nda hazır edilmesi için talimat verileceği belirtildi.

KAN ÖRNEKLERİ ALINDI

Kazanın ardından şüphelilere uygulanan alkol testlerinin negatif çıktığı öğrenilirken, detaylı tetkik için kan örnekleri de alındı. Gerekli incelemelerin tamamlanmasının ardından kan örneklerinin bugün teste gönderileceği ve herhangi bir ekstra durumun tespiti halinde kamuoyuyla bilgi paylaşılacağı bildirildi.

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BATAN GEMİDEKİ 2 YA DA 3 KİŞİ GÜVERTEDE GÖRÜLMÜŞ

Geminin su altında kalan kısımlarında dalgıçlar vasıtasıyla detaylı inceleme yapılacağı bildirildi. Alınan ifadeler doğrultusunda, batan gemideki 2 ya da 3 kişinin batma anından hemen önce güvertede görüldüğünün değerlendirildiği öğrenildi.

Şu ana kadar kurtulduklarına dair herhangi bir delil veya emareye rastlanmayan bu personelin hayatını kaybetmiş olma ihtimali üzerinde durulurken, naaşlarına ulaşılması için çalışmalar devam ediyor.