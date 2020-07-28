Silivri depremi'nden etkilenen İÜC Veteriner Fakültesi'nin yıkımına başlandı

Silivri depreminin ardından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Avcılar Belediyesi ekiplerinin yaptığı incelemede kolonlarında çatlak ve inşaat demirlerinin korozyona uğradığı tespit edilen Avcılar kampüsündeki veteriner fakültesinin yıkımına karar verildi. Rektörlük, Avcılar Kampüsü'nde bulunan Veteriner Fakültesi ile Veterinerlik Meslek Yüksek Okulu'nda eğitim ve öğretime 20 gün ara verdi. Veteriner Fakültesi'nin yeni binası inşa edilinceye kadar eğitimin Büyükçekmece'deki kampüste sürdürülmesine karar verildi. Yeni binanın yapımı için ihale açılırken, eski binanın yıkımına başlandı. Fakültenin sosyal medya hesaplarından yıkıma başlandığı belirtilirken, şöyle denildi:

"BU VEDA OLMASA DA AYRILIK BİZİ HÜZÜNLENDİRDİ"

"İÜC Avcılar yerleşkesinde, 1987 yılından beri binlerce öğrencinin eğitim gördüğü, nice anılar biriktirdiği, 'Veteriner Hekim' olarak mezun olduğu, yaşlı ve depreme daha fazla dayanma gücü kalmayan emektar binamızın yıkım işlemlerine kontrollü olarak başlandı. Her ne kadar bu bir veda olmasa da ayrılık bizleri hüzünlendirdi. Yeni binamıza en kısa sürede kavuşmak dileğiyle." Yıkım ve enkaz kaldırma işleminin tamamlanması ardından yeni binanın yapımına başlanacak.