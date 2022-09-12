Silivri Cezaevi'nin yeni adı: Marmara Cezaevi... İşte tabelası

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Adalet Bakanlığı Silivri Cezaevi'nin isminin değiştirildiğini duyurmuş ve yeni isminin Marmara Cezaevi olduğunu açıklanmıştı. Bugün cezaevine giden ekipler Silivri Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü yazan tabelayı Marmara Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü olarak değiştirdi.