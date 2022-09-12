Silivri Cezaevi'nin yeni adı: Marmara Cezaevi... İşte tabelası

Mikail BIYIKLI/ İSTANBUL, (DHA)
Oluşturulma Tarihi: Eylül 12, 2022 17:30
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Adalet Bakanlığı, Silivri Belediye Başkanı Yılmaz'ın dilekçesi üzerine Silivri Cezaevi’nin adının 'Marmara Cezaevi' olarak değiştirilmesi kararını aldı. Öte yandan ismi değişen Silivri Cezaevi'nin yeni tabelası takıldı
Adalet Bakanlığı Silivri Cezaevi'nin isminin değiştirildiğini duyurmuş ve yeni isminin Marmara Cezaevi olduğunu açıklanmıştı. Bugün cezaevine giden ekipler Silivri Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü yazan tabelayı Marmara Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü olarak değiştirdi.