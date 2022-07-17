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'Silivri Cezaevi'nde uyuz salgını' iddialarına yalanlama

#Ceza Ve Tevkifevleri#Silivri#Uyuz Salgını
Silivri Cezaevinde uyuz salgını iddialarına yalanlama

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü (CTE), bazı basın organları ile sosyal medyada yer alan 'Silivri Cezevi'nde uyuz salgını' haberlerinin gerçeği yansıtmadığını duyurdu.

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Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'nden (CTE) yapılan yazılı açıklamada, ceza infaz kurumlarına kabul edilen tüm hükümlü ve tutukluların odalara alınmadan önce titizlikle muayene edildiği belirtilerek, "Herhangi bir rahatsızlık görülmesi halinde gerekli tedbirler alınarak hassasiyetle tedaviye başlanılmaktadır. Bununla beraber, uyuz belirtisi bulunması halinde hükümlü ve tutuklular ayrı odalarda barındırılarak ilaç tedavisine başlanmakta, hükümlü ve tutukluların barındırıldıkları oda derhal karantinaya alınarak sterilizasyon işlemleri gerçekleştirilmektedir. Öte yandan yapılan inceleme neticesinde; Silivri Ceza İnfaz Kurumu'nda uyuz hastalığına yakalanan herhangi bir hükümlü ve tutuklu bulunmadığı anlaşılmıştır. Gerçeklikten tamamen uzak, hükümlü ve tutuklu ailelerinde kaygı uyandıracak ve kurumlarımıza yönelik olumsuz algı oluşturmayı amaçlayan bu tür iddialara itibar edilmemelidir" ifadeleri kullanıldı.

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#Ceza Ve Tevkifevleri#Silivri#Uyuz Salgını

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