Silivri Belediyesine yönelik soruşturma! CHP Silivri İlçe Başkanı Doruk Bulut gözaltında

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Silivri Belediyesine yönelik, ‘suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme’, ‘örgüte üye olma’, ‘rüşvet alma’, ‘rüşvet verme’, ‘irtikap’, ‘ihaleye fesat karıştırma’, ‘nüfus ticareti’ ile ‘suçtan elde edilen malvarlığı değerlerini aklama’ suçlarından Silivri Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

Doruk Bulut

CHP SİLİVRİ İLÇE BAŞKANI GÖZALTINDA

Başsavcılık tarafından yürütülen soruşturmada, CHP Silivri İlçe Başkanı Doruk Bulut, sabah saatlerinde evinde gözaltına alındı. Ekipler tarafından şahsın adresinde arama ve el koyma işlemleri de yapıldı. Şüpheli Bulut’un, yarın savcılıkta ifade vermek üzere Silivri Adliyesi’ne sevk edileceği öğrenildi. Öte yandan, konuya ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor.

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Bora Balcıoğlu

SİLİVRİ BELEDİYE BAŞKANI TUTUKLANMIŞTI

Silivri Belediyesi'ne yönelik haziran ayında yolsuzluk suçlamasıyla soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma kapsamında Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu dahil 10 kişi tutuklanmıştı.

Belediyeye yönelik operasyonda bazı iş ve işlemlerin temini amacıyla kullanıldığı, belediyeye personel alımı, işletme devri ve kiralanması, imar, ruhsat, mühürleme, kaçak yapı ve malvarlığı edinimi ile belediye taşınmaz satışı süreçlerinde usulsüzlükler bulunduğu ileri sürülmüştü.

Gözden Kaçmasın Silivri Belediyesine yönelik usulsüzlük soruşturması! Bazı şüphelilerin ifadelerine ulaşıldı Haberi görüntüle