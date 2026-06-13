Silivri Belediyesi’ne operasyon: 17 gözaltı

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Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında, Silivri Belediyesi nezdindeki bazı iş ve işlemlerin menfaat temini amacıyla kullanıldığı, belediyeye personel alınması, işletme devri ve kiralanması, imar, ruhsat, mühürleme, kaçak yapı, malvarlığı edinimi ile belediye taşınmaz satışı süreçlerinde usulsüzlükler bulunduğu iddia edildi.

21 MİLYONLUK ZARAR İDDİASI

Hazırlanan bilirkişi raporunda, belediyeye ait park alanı niteliğindeki bir taşınmazın düşük bedelle satılması suretiyle 21 milyon 522 bin 717 lira kamu zararı oluştuğu ileri sürüldü.

Soruşturma kapsamında, ‘rüşvet’, ‘ihaleye fesat karıştırmak’, ‘suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme’ iddiasıyla 18 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Dün sabah operasyonda Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu’nun da arasında bulunduğu 17 kişi gözaltına alındı. 1 kişi aranıyor.

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KILIÇDAROĞLU HEYET GÖREVLENDİRDİ

Öte yandan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçrdaroğlu, Silivri Belediyesi’ne yönelik operasyon ile ilgili Genel Başkan Yardımcısı Hasan Efe Uyar başkanlığında bir heyet görevlendirdi. Heyetin, yetkililerden hukuki durum ile ilgili bilgi alacağı ve süreci yakından takip edeceği belirtildi.