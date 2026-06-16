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Silivri Belediyesi'nde Başkan vekili seçim tarihi netleşti

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#Silivri Belediye Başkanı#Bora Balcıoğlu#Belediye Başkan Vekili Seçimi
Silivri Belediyesinde Başkan vekili seçim tarihi netleşti
Oluşturulma Tarihi: Haziran 16, 2026 22:57

İSTANBUL Valiliği, İçişleri Bakanlığı tarafından Silivri Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Bora Balcıoğlu’nun yerine 20 Haziran’da, belediye başkan vekilliği seçiminin yapılacağını açıkladı.

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Konuya ilişkin İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı’nca; 'TCK 220/1 kapsamında Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, Yönetme suçu, TCK 252 kapsamında Rüşvet Alma, TCK 282/1-c Kapsamında Malvarlığı Değerlerinin Meşru Bir Yolla Elde Edildiği Konusunda Kanaat Uyandırmak' suçları nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında, Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu Silivri Sulh Ceza Hakimliği’nin 15 Haziran 2026 tarihli ve 2026/299 sorgu sayılı kararı ile tutuklanmıştır. Adı geçen şahıs, İçişleri Bakanlık Makamının 16 Haziran 2026 tarihli Olur’u ile görevden uzaklaştırılmıştır. 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 45'inci maddesi hükümleri gereğince; Silivri İlçe Belediye Meclisinin Belediye Başkan Vekilini seçmek üzere 20 Haziran 2026 Cumartesi günü saat 10.00'da toplanması, Valiliğimizce uygun görülmüştür" ifadeleri kullanıldı.

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#Silivri Belediye Başkanı#Bora Balcıoğlu#Belediye Başkan Vekili Seçimi

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