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Silivri Belediyesi Başkanvekilliğine Yalçın Ekici seçildi

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#Silivri#Belediye#Yalçın Ekici
Silivri Belediyesi Başkanvekilliğine Yalçın Ekici seçildi
Oluşturulma Tarihi: Haziran 20, 2026 12:46

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu'nun tutuklanarak görevden uzaklaştırılmasının ardından bugün Silivri Belediye Meclisi'nde seçim yapıldı. Seçimde, CHP'nin adayı olan Yalçın Ekici başkanvekili olarak seçildi.

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Silivri Belediyesi'ne yönelik operasyonlar kapsamında tutuklanan ve İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılan Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu'nun yerine geçecek ismin belirlenmesi için bugün mecliste oylama yapıldı. Seçimde Silivri AK Parti Meclis üyeleri aday göstermez iken MHP Meclis üyeleri katılmadı. 30 üyeden oluşan Silivri Belediye Meclisi'nde yapılan başkanvekili seçiminde 25 üye oy kullandı. 3'üncü turda sona eren seçimde 20 oy alan CHP'nin adayı Yalçın Ekici, Silivri Belediye Başkanvekili oldu. 5 boş oy kullanıldı.

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#Silivri#Belediye#Yalçın Ekici

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