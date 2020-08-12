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İSTANBUL, (DHA)
Haber Giriş: 12.08.2020 - 10:59,Son Güncelleme:

Silivri Belediyesi 450 kilo doğal bal üretti

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Silivri Belediyesi 450 kilo doğal bal üretti
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Silivri Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü tarafından yetiştirilen 45 arı kovanında bal sağım işlemi yapıldı. Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, “Önümüzdeki yıl üretim miktarını artırmayı hedefliyoruz” dedi.

Yerli ve milli tarıma yönelik araştırma ve geliştirme çalışmalarını sürdüren Silivri Belediyesi, sebze ve meyve yetiştiriciliğinden sonra bal üretimine de başladı. Tarımsal Hizmetler Müdürlüğüne ait arazilerde 65 çeşit tıbbi bitki ve geniş bitki florasını değerlendirerek arıcılık faaliyeti yapan Silivri Belediyesi, 45 kovandaki arıların ürettiği bala sağım işlemi yaparak 450 kilogram doğal bal elde etti.

Üretim miktarını artırmayı hedeflediklerini söyleyen Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, maliyetleri karşılamak amacıyla bir kısmını satmayı bir kısmını da Gıda Bankası aracılığıyla ihtiyaç sahibi ailelere dağıtmayı planladıklarını belirtti.

"Silivri için üretmeye devam ediyoruz" diyen Başkan Yılmaz, “Tarımsal Hizmetler Müdürlüğümüze bağlı TÜRAM’a yaptığımız ilk ziyaretimde arı kovanlarını görmüştüm ama kullanılmıyordu. Aromatik bitkilerin olduğu yerlerde çok değerli bal elde edilebileceğinden hareketle, ‘Biz neden arıcılık yapmayalım’ dedik. AR-GE çalışmalarımız kapsamında 45 kovan arımızdan 450 kilogram bal sağımı yaptık. Tamamen doğal yöntemlerle elde edilen bu ballarımızın miktarını artırmayı hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

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