Silivri açıklarındaki gemi kazasında 4'üncü gün: Kayıp 10 kişilik mürettebat aranıyor

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Silivri Marmara Denizi'nde 18 mil açıklarda yaşanan kazada, Kocaeli’den Aliağa’ya giden Türk bayraklı 90 metre uzunluğundaki Alsu isimli ticari gemi ile İskenderun Limanı’ndan Karadeniz Ereğli’ye giden Tuğberk İmamoğlu isimli ticari gemi çarpışmıştı.

Kazada Tuğberk İmamoğlu isimli gemi kısa sürede batarken, içerisinde bulunan 10 kişilik mürettebat ise kaybolmuştu. Batan Tuğberk İmamoğlu isimli geminin yeri tespit edilmişti. Kaybolan gemi mürettebatını aramak için sürdürülen çalışmalar 4'üncü gününde de devam ediyor.