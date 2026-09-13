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Silivri açıklarındaki gemi faciasında 12'nci gün: Kayıp 10 mürettebat aranıyor

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#Silivri Gemi Faciası#Tuğberk İmamoğlu Gemisi#Alsu Gemisi
Silivri açıklarındaki gemi faciasında 12nci gün: Kayıp 10 mürettebat aranıyor
Oluşturulma Tarihi: Eylül 13, 2026 14:29

Silivri açıklarında diğer bir gemiyle çarpıştıktan sonra batan "Tuğberk İmamoğlu" isimli gemide kaybolan 10 mürettebatı arama kurtarma çalışmaları 12'nci gününde aralıksız sürdürülüyor.

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Silivri açıklarının yaklaşık 18 mil güneyinde 2 Eylül’de Kocaeli’den Aliağa’ya giden Türk bayraklı Alsu isimli ticari gemi ile İskenderun Limanı’ndan Karadeniz Ereğli’ye giden Tuğberk İmamoğlu isimli ticari gemi çarpıştı. Çarpışmanın ardından Tuğberk İmamoğlu isimli gemi battı.

Silivri açıklarındaki gemi faciasında 12nci gün: Kayıp 10 mürettebat aranıyor

Gemide bulunan 10 mürettebattan haber alınamaması üzerine arama kurtarma çalışmaları başlatıldı. Sahil Güvenlik Komutanlığı, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı unsurlarınca başlatılan arama kurtarma çalışmaları 12’nci gününde aralıksız sürüyor.

Silivri açıklarındaki gemi faciasında 12nci gün: Kayıp 10 mürettebat aranıyor

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GEMİNİN ENKAZININ YERİ 4’ÜNCÜ GÜN TESPİT EDİLDİ

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na ait TCG Akın gemisinin gelişmiş sonar sistemleri ve uzaktan kumandalı su altı aracı (ROV) ile yaptığı çalışmalar sonucunda, kazanın 4’üncü gününde batan Tuğberk İmamoğlu gemisinin enkazının yeri tespit edildi. Enkazın bulunmasının ardından kayıp 10 mürettebata ulaşılması için yürütülen çalışmalara ağırlık verildi.

Silivri açıklarındaki gemi faciasında 12nci gün: Kayıp 10 mürettebat aranıyor

AİLELERİN BEKLEYİŞİ SÜRÜYOR

Kayıp 10 mürettebatın yakınlarının Silivri Sahili'nde kendileri için oluşturulan irtibat noktasındaki bekleyişi sürüyor. Ailelerin, arama kurtarma çalışmalarındaki gelişmeler hakkında ekipler tarafından düzenli olarak bilgilendirildiği öğrenildi.

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#Silivri Gemi Faciası#Tuğberk İmamoğlu Gemisi#Alsu Gemisi

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