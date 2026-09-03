Silivri açıklarında iki gemi çarpıştı | Arama kurtarma çalışmaları sürüyor

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Dün gece saat 03.00 sıralarında Silivri açıklarının 18 mil güneyinde meydana gelen kazada, Kocaeli'den Aliağa'ya giden Türk bayraklı 90 metre uzunluğundaki Alsu isimli tanker ile İskenderun Limanı'ndan Karadeniz Ereğli'ye giden Tuğberk İmamoğlu isimli kuru yük gemisi çarpıştı.

Kazada batan ve içerisinde bulunan 10 mürettebattan haber alınamayan Tuğberk İmamoğlu isimli gemi için başlatılan arama kurtarma çalışmalarında 24 saat geride kaldı.

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Silivri'de İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünce oluşturulan kriz merkezinde çalışmalar anlık olarak takip edilirken, çalışmalara Sahil Güvenlik, Kıyı Emniyeti, Deniz Kuvvetleri, AFAD, Silivri Belediyesi ve Kızılay başta olmak üzere 18 yüzer unsur, 5 helikopter, 2 İHA, 1 uçak ve bir de denizin altında arama yapan Deniz Kuvvetlerine ait gemi de destek veriyor.Kazanın sonrası iletişimin kesildiği mürettebatın aileleri ve yakınlarıda ise bekleyişlerini sürdürüyor.

İstanbul Valiliği’nden yapılan açıklamada, “Saat 03.00 sıralarında Silivri açıklarının 18 mil güneyinde, Kocaeli’den Aliağa’ya intikal eden Türk bayraklı Alsu isimli ticari gemi ile İskenderun Limanı’ndan Karadeniz Ereğli’ye intikal eden Türk bayraklı Tuğberk İmamoğlu isimli ticari gemi çarpışmıştır” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada “10 gemi insanının görev yaptığı Tuğberk İmamoğlu gemisine ait serbest düşmeli can filikası dahil olmak üzere can kurtarma araçları deniz yüzeyinde bulunmuş ne yazık ki içlerinde gemi personeli tespit edilememiştir. Deniz kazası ile ilgili gelişmeler takip edilmekte olup kamuoyu bilgilendirilecektir.” denildi.

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Marmara Denizi'nde bir ticari gemiyle çarpıştıktan sonra batan 'Tuğberk İmamoğlu' adlı kuru yük gemisinin, 27 Ağustos'ta İskenderun Limanı'ndan ayrılışının güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı.

Diğer yandan battığı değerlendirilen Tuğberk İmamoğlu gemisinde, kazadan hemen önceki telsiz konuşmaları ortaya çıktı. Ses kayıtlarında kaptanın çarpışmayı önlemek için diğer gemiye ‘Alsu, iskeleye kır demiştim’ diyerek uyardığı anlar yer aldı.

Marmara Denizi'nde Silivri açıklarında gerçekleşen gemi kazasında batan "Tuğberk İmamoğlu" gemisinin sahibi Tahsin Doğruyol, kazaya ilişkin, açıklamada bulundu.

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Gemilerinin kendi sefer yollarında seyrettiğini bildiren Doğruyol, "Diğer gemi olmaması gereken yolda. Kaptanımız o gemiyi arıyor, sonra ikinci defa görüşme oluyor. Ondan sonra çarpışma oluyor, kimseye haber verilmiyor. 'Haber verildi' denilen, 'Tuğberk İmamoğlu' gemimizin cihazının saat 03.15'te Ankara'ya haber vermesi...Bu sistem, Ankara'ya bağlı, acil durumlar için gemi tehlikeye girdiğinde otomatik çalışan bir şey veya mürettebat tarafından çalıştırılan bir şey. O haber veriyor, öteki gemiden yine bir şey yok. Onlar saat 3.41'de haber veriyorlar. Raporlarda da zaten yazıyor." ifadesini kullandı.

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Doğruyol, kaza noktasında boş bir halde bulunan can kurtarma araçlarına ilişkin ise "Filikaları bizimkiler indirmeye çalışmıştır ama içine binemedilerse bilemiyoruz ne olduğunu. İnşallah kurtulmuşlardır." dedi.

İSİMLERİ BELLİ OLDU

Tuğberk İmamoğlu adlı gemideki personelin kimlikleri belli oldu. Buna göre gemide, Yaşar Kayhan (Kaptan), Rahmi Temel (1. Zabıt), Atakan Alagöz (3. Kaptan), Aydın Demirci (Başmakinist), Gencer Aydın (2. Makinist), Eyüp Enes Cesur (Yağcı), Nidai Duman (Güverte Lostromosu), Nacican Keskin (Usta Gemici), Onuralp Demir (Gemici), Abdülbaki Mirzaoğlu (Aşçı) bulunuyordu.