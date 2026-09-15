Silivri açıklarında bulunan ceset, batan 'Tuğberk İmamoğlu' gemisinin kaptanına ait çıktı

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Silivri açıklarında dün saat 13.15 sıralarında ceset bulundu. İhbar üzerine bölgeye sahil güvenlik ekipleri sevk edildi. Suda bulunan ceset ekipler tarafından Silivri Limanı'na getirildi.

CESET TAHRİP OLMUŞ

Yapılan incelemelerde uzun süre suda kalan cesette tahriş ve bozulma meydana gelmesi nedeniyle kimlik tespiti yapılamadı. Ceset, kesin ölüm nedeni ve kimliğinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Yapılan çalışmalar sonucunda cesedin Silivri açıklarında batan 'Tuğberk İmamoğlu' gemisinin kaptanı Yaşar Kayhan'a ait olduğu tespit edildi.

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Tuğberk İmamoğlu gemisi ile çarpışan ALSU isimli gemi...

GEMİ ENKAZININ YERİ TESPİT EDİLMİŞTİ

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na ait TCG Akın gemisinin gelişmiş sonar sistemleri ve uzaktan kumandalı su altı aracı (ROV) ile yaptığı çalışmalar sonucunda, kazanın 4’üncü gününde batan Tuğberk İmamoğlu gemisinin enkazının yeri tespit edilmişti.

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