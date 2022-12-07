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'Silindir Operasyonu'nun İzmir de 41 gözaltı

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#İzmir#Polis#Mahkeme
Silindir Operasyonunun İzmir de 41 gözaltı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 07, 2022 12:10

EMNİYET Genel Müdürlüğü tarafından 50 ilde düzenlenen 'Silindir Operasyonu' kapsamında, izmir'de 'Baybekler' olarak bilinen suç örgütü ile suç örgütlerine silah ve mühimmat temin eden 2 farklı şebekeye yönelik yapılan operasyonda 41 kişi gözaltına alındı.

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İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'Silindir Operasyonu' kapsamında 3 aydır teknik ve fiziki olarak takip edilen, Bergama, Aliağa, Dikili, Foça ve Kınık'ta faaliyet yürüten 'Baybekler' olarak bilinen suç örgütü ile suç örgütlerine silah ve mühimmat temin eden 2 farklı şebekenin 43 üyesine yönelik dün operasyon düzenledi. İzmir, Gaziantep, Balıkesir, Konya ve Isparta'da toplam 60 adrese baskın düzenlendi, 16 araçta da arama yapıldı. Operasyonun İzmir ayağında, 'Baybekler' suç örgütünün üyelerinin tamamının içinde bulunduğu 41 şüpheli, gözaltına aldı. Şüphelilerin adres ve araçlarındaki aramalarda 39 tabanca, 20 tüfek, 1 dinamit lokumu, 864 değişik çaplarda fişek, 1 torna makinesi, 1043 uyuşturucu hap, 612,57 gram esrar, 685 kartuş, 14 senet, 7 namlu açma aparatı, 3 silah kalıbı ve çok sayıda tabanca parçası ele geçirildi.

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Silindir Operasyonunun İzmir de 41 gözaltı

Öte yandan şebeke üyelerince satışa çıkarılan tabancaların imal edildiği imalathane de tespit edilip faaliyetten menedildi. Suç faaliyetleri deşifre edilen 'Baybekler' isimli suç örgütünün 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'silah ve mühimmat kaçakçılığı', 'uyuşturucu madde ticareti', 'kasten yaralama', 'iş yeri ve ikamet kurşunlama' gibi suçları işledikleri ve azmettirdikleri de belirlendi.

Şüphelilerin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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#İzmir#Polis#Mahkeme

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