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Silikozis nedir, ne demek? Silikozis hastalığı neden olur?

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Silikozis nedir, ne demek Silikozis hastalığı neden olur

Silikozis, özellikle kot atolyelerinde çalışan işçileri tehdit etmeye devam ediyor. Kotların taşlanması, otomobillerin boyanmasında kullanılan ve solunum yolu ile akciğerlerde deformasyona neden olan Silikozis, vatandaşlar tarafından araştırılmaya devam ediyor. Peki, Silikozis nedir ve nerelerde kullanılmaktadır? İşte, hastalık ve madde hakkında bazı bilgiler

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Silikozis hastalığı can almaya devam ediyor. Genellikle kot taşlama atolyelerinde maruz kalınan Silikozis maddesi, solunum yoluyla akciğerlere geçmektedir. Maddenin uzun süre solunması nedeniyle nefes darlığı ve yorgunluk gibi belirtiler ortaya çıkmaktadır. Peki, Silikozis nedir ve nerelerde kullanılmaktadır? İşte, detaylı bilgiler

SİLİKOZİS NEDİR?

Silikozis, silika (SiO2) adı verilen maddenin uzun süre solunması sonucu gelişen kronik bir pneumoconiosis (pnömokonyoz) tablosudur. Maden işçileri arasında bir dönem Dul Bırakan Hastalığı olarak anılmıştır. Bir işçinin kot taşlama işinde altı ay çalışması bu hastalığa yakalanması için yeterli bir süre olup nefes darlığı, yorgunluk gibi belirtilerle ortaya çıkar. Ancak toza maruz kalma ortadan kalksa bile hastalığın ilerlemesinin önüne geçilemez.

Silikozis'in bilinen bir tedavisi yoktur. Sadece profilaktik (koruyucu) önlemler alınarak hastalığın önüne geçilmesi mümkündür.

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SİLİKOZİS HANGİ MESLEKLERDE KULLANILIYOR?

Maden işçileri, kot taşlama işçileri, oto boya çalışanları, çimento fabrikası çalışanları, cam endüstirisi çalışanları, diş teknisyenleri ve teknikerleri başlıca risk grubunu oluşturur.Silika kedi kumu adı altında piyasada satılan kedi kumlarını kullanmak durumunda olan kediler göz önünde bulundurulursa, bazı ev hayvanlarının da risk grubu dahilinde olduğu söylenebilir.

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