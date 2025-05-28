Silifke'nin yoğurdu Avrupa'da görücüye çıkıyor

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Silifke Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) öncülüğünde, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu iş birliğiyle kapsamlı tanıtım çekimleri gerçekleştirildi. Tanıtım çekimlerinde, yoğurdun geleneksel üretim süreci, kültürel önemi ve bölgenin doğal güzellikleri detaylı bir şekilde kayıt altına alındı. Yıllardır geleneksel yöntemlerle üretim yapan yerel bir üreticinin köy evinde gerçekleştirilen çekimlerde, Silifke yoğurdunun otantik yönleri ön plana çıkarıldı.

SİLİFKE KÜLTÜRÜ DE ÖNE ÇIKARILDI

Silifke’nin tanıtımı sadece yoğurtla sınırlı kalmadı. Çekimler sırasında, Silifke’nin kültürel mirası da öne çıkarıldı. Silifke Cavit Erden Müzik ve Folklor Derneği ekibi, özel olarak hazırlanan 'Silifke Yoğurdu' temalı halk oyunları gösterisiyle kamera karşısına geçti. Renkli kıyafetler ve coşkulu performanslarla yoğurdun Silifke kültüründeki önemi ve yerini geleneksel danslarla anlattı.

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AVRUPA'DA YENİ BİR LEZZET

Avrupa Birliği Delegasyonu yetkilileri, coğrafi işaretli ürünlerin yerel kalkınmaya katkı sağladığını ve bu ürünlerin tanıtımının Avrupa’daki tüketiciler için büyük önem taşıdığını belirtti. Yapılan açıklamada, “Silifke Yoğurdu, artık Avrupa’nın da tanıdığı ve koruduğu bir lezzet. Bu çekimlerle hem bölgenin kültürel zenginliği hem de ekonomik değeri ön plana çıkacak” denildi.