MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriSilifke'deki yangında kızılçam ormanı ve tarım arazisi zarar gördü
GeriGündem Silifke'deki yangında kızılçam ormanı ve tarım arazisi zarar gördü
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Mehmet OKUR/SİLİFKE/(Mersin), (DHA)
Haber Giriş: 17.08.2020 - 14:39,Son Güncelleme:

Silifke'deki yangında kızılçam ormanı ve tarım arazisi zarar gördü

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Silifke'deki yangında kızılçam ormanı ve tarım arazisi zarar gördü
Abone Olgoogle-news

MERSİN’in Silifke ilçesi Çadırlı Mahallesi’nde çıkan orman yangını söndürüldü. Yangında bir dönüm kızılçam ormanı ve 10 dönüm tarım alanı zarar gördü.

Yangın, Çadırlı Mahallesi Gelin Suyu mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle çıktı. Alevleri görenlerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Yangına, Silifke Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı 40 orman işçisi ile 5 arazöz karadan, 1 helikopter ise havadan müdahale etti. Kızılçam ormanında etkili olan yangın, büyümeden söndürüldü.

Yangında bir dönüm kızılçam ormanı ve 10 dönüm tarım alanı zarar gördü.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle