MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriSilifke’de uyuşturucu operasyonu
GeriGündem Silifke’de uyuşturucu operasyonu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
MERSİN (İHA)
Haber Giriş: 14.01.2021 - 10:04 | Son Güncelleme:

Silifke’de uyuşturucu operasyonu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Silifke’de uyuşturucu operasyonu
Abone Olgoogle-news

Mersin'in Silifke ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu ticareti yapıldığı ihbarı üzerine Mukaddem Mahallesi'nde bir eve operasyon düzenledi.
Evde yapılan aramada, 10 gram eroin, 22 gram sentetik uyuşturucu ile uyuşturucu madde satışından elde edildiği düşünülen 1930 lira nakit para ele geçirildi, şüpheli A.Ç. gözaltına alındı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle