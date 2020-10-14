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Atike CEYLAN KAÇAR/SİLİFKE(Mersin),(DHA)
Haber Giriş: 14.10.2020 - 14:57 | Son Güncelleme:

Silifke’de hırsızlık şüphelisi yakalandı

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Silifke’de hırsızlık şüphelisi yakalandı
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MERSİN'in Silifke ilçesinde gerçekleştirilen 3 ayrı hırsızlık olayının şüphelisi yakalanarak gözaltına alındı.

Silifke İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Atayurt Mahallesi’nde meydana gelen evden hırsızlık olayını aydınlatmak amacıyla çalışma başlattı. Çalışma sonucunda şüphelinin kimlik ve adres bilgilerini tespit edildi. Şüpheliyi yakalamak için harekete geçen jandarma ekipleri, ismi açıklanmayan şüpheliyi evinde yakalayarak gözaltına aldı. Sorgusunda suçunu itiraf eden şüphelinin üzerinde ve aracında yapılan aramada, 200 Riyal, 1 dizüstü bilgisayar, çalıntı motosiklet ele geçirildi. Şüpheli, ayrıca bölgede çeşitli tarihlerde meydana gelen 2 hırsızlığı da kendisinin gerçekleştirdiği itiraf etti.

Sorgusunun ardından mahkemeye çıkarılan şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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