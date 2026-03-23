Silifke sahili artık ücretsiz

KDK’ya başvuruda bulunan kişi, Silifke sahilinde hizmet veren bir işletmenin deniz alanını kapattığını ve işletmeden hizmet almayan vatandaşlar için de denize girmek için ücret alındığını öne sürdü. Bu durumun Anayasal hakkın ihlali niteliği taşıdığını ifade eden vatandaş, deniz alanının herkesin kullanımına açık hale getirilmesini talep etti.

İŞLETME TAHLİYE EDİLDİ

Başvuru üzerine konuyu araştıran ve inceleyen KDK, Silifke Belediye Başkanlığı ve Silifke Kaymakamlığı ile sorunun çözümüne yönelik görüşmeler gerçekleştirdi. İdareler tarafından KDK’ya verilen cevabi yazılarda; devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan 700 metrekarelik alanın şezlong, gölgelik, masa sandalye konulması suretiyle işgal edildiğinin tespit edildiği belirtildi. Yazıda, gerekli denetimlerin gerçekleştirilmesinin ardından işletme hakkında işlem tesis edilerek tahliye edildiği, sahilin kesintisiz olarak arada herhangi bir engel bulunmadan ücretsiz olarak bütün vatandaşların kullanımına açık olduğu kaydedildi.