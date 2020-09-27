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GeriGündem Şile'den tepki çeken görüntüler! İki bin kişi kamp kurdu, koronavirüse aldırış etmeden böyle eğlendi
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Haber Giriş: 27.09.2020 - 11:02 | Son Güncelleme:

Şile'den tepki çeken görüntüler! İki bin kişi kamp kurdu, koronavirüse aldırış etmeden böyle eğlendi

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Şile’de kamp kuran yaklaşık 2 bin genç, koronavirüse aldırış etmeden festival düzenledi. Festivalde sosyal mesafeyi hiçe sayan gençlerin el ele halay çekerek, göbek atması pes dedirtti.

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  • Şile’de kamp yapan gençlerin festivali pes dedirtti
  • Şile’de kamp yapan gençlerin festivali pes dedirtti
  • Şile’de kamp yapan gençlerin festivali pes dedirtti
  • Şile’de kamp yapan gençlerin festivali pes dedirtti
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Şile’de yapılan bir kamp festivalinde mesafe ve maske kuralına uyulmadığı görüldü. Festivale katılan yaklaşık 2 bin kişi koronavirüs tedbirlerini hiçe saydı. Festivalde onlarca kişinin el ele tutuşup halay çekerek göbek atması pes dedirtti. Gençlerin arabaların üzerine çıkarak dans ettiği görüldü. Havadan görüntülenen festivaldeki görüntüler izleyenler tarafından tepkiyle karşılandı.

Öte yandan festivalin düzenlendiği alanın çöplerle dolu olması dikkat çekti. Kamp alanının belediye ekipleri tarafından temizlenmediği görüldü.

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