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Yalın ONAT - Nurcan KIRCALI - Feridun AÇIKGÖZ/İSTANBUL(DHA)-
Haber Giriş: 23.07.2021 - 15:11 | Son Güncelleme:

Şile'den acı haber! Bedirhan Mengi'nin cansız bedeni denizden çıkarıldı

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Şile'den acı haber! Bedirhan Mengi'nin cansız bedeni denizden çıkarıldı

Şile'de dün sabah saatlerinde denizde kaybolan Bedirhan Mengi'nin cansız bedenine ulaşıldı. 

Şile'de dün denizde kaybolan 3 kişi için ara verilen arama çalışmaları sabahın erken saatlerinde başladı. Ayazmaköy Plajından denize giren ve kaybolan 14 yaşındaki A.A'nın cenazesine ulaşılmıştı.

Şileden acı haber Bedirhan Menginin cansız bedeni denizden çıkarıldı

1 KİŞİYİ ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Öğle saatlerinde, 17 yaşındaki Bedirhan Mengi'nin de cansız bedenine ulaşıldı. Cenazeyi gören yakınları ayakta durmakta zorlandı. Bedirhan Mengi'nin cenazesi Yeni Şile Devlet Hastanesi'ne götürüldü. 1 kişiyi arama çalışmaları ise sürüyor. 

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