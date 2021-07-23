Şile'den acı haber! Bedirhan Mengi'nin cansız bedeni denizden çıkarıldı
Şile'de dün sabah saatlerinde denizde kaybolan Bedirhan Mengi'nin cansız bedenine ulaşıldı.
Şile'de dün denizde kaybolan 3 kişi için ara verilen arama çalışmaları sabahın erken saatlerinde başladı. Ayazmaköy Plajından denize giren ve kaybolan 14 yaşındaki A.A'nın cenazesine ulaşılmıştı.
1 KİŞİYİ ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
Öğle saatlerinde, 17 yaşındaki Bedirhan Mengi'nin de cansız bedenine ulaşıldı. Cenazeyi gören yakınları ayakta durmakta zorlandı. Bedirhan Mengi'nin cenazesi Yeni Şile Devlet Hastanesi'ne götürüldü. 1 kişiyi arama çalışmaları ise sürüyor.