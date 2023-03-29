Şile'deki maden ocağından kaçak kil çıkarıp satan şüphelilere operasyon: 21 gözaltı

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Şile Cumhuriyet Başsavcılığı, bir maden ocağını taşeron olarak işleten firma yetkililerinin, işletmenin sahibinden gizli olarak çıkardığı tonlarca kilin başka illerde satılmasıyla ilgili soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, söz konusu firma yetkilileri ile ilgili inceleme yaptı.

Yapılan çalışmalarda taşeron firmanın kayıt dışı çıkarıp sattığı tonlarca kille hem işletme sahibini zarara uğrattıkları hem de yüksek miktarda vergi kaybına neden oldukları tespit edildi.

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Ekipler, taşeron firma adına izinsiz kil çıkarıp satan 23 şüpheli tespit etti. Şüphelilerin İstanbul, Aydın, Çanakkale, Kütahya, Eskişehir ve Trabzon'daki adreslerine 21 Mart'ta eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 23 şüpheliden 21'i gözaltına alındı.

Gözaltına alınanlar arasında firma yetkililerinin yanı sıra maden mühendisleri ve işçilerin de olduğu öğrenildi. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 21 kişiden 3'ü adli makamlarca serbest bırakıldı. 14 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest kalırken 4 kişi tutuklandı.