Şile'de yürüyüş şenliği

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Şile’de 2 Ekim’de yapılacak Şile Sarıkavak Kalesi Doğa Yürüyüşü Şenliği Avrupa Birliği Karadeniz Sınır ötesi İşbirliği 2014-2020 programı tarafından desteklenen ve Şile Kaymakamlığı liderliğinde yürütülen ECOTOUR-NET isimli proje kapsamında düzenlenecek. Projenin genel hedefi; program bölgesinde doğal ve kültürel kaynakların koruma kullanma dengesi gözetilerek ekoturizmin geliştirilmesi, çeşitlendirilmesi ve dezavantajlı grupların turizm gelirlerinden daha fazla pay almalarına katkı sağlamaktır. Şile Kaymakamlığının lider kurum olduğu projede Byala Belediyesi (Bulgaristan), İskeçe/Xanthi Belediyesi (Yunanistan), Zaporizhzhya Bölgesel Kalkınma Ajansı (Ukrayna) ve Kafkas Çevre Vakfı (Gürcistan) proje ortakları olarak görev yapmaktadır.

ŞİLE’DE YENİ ROTALAR, KUŞ GÖZLEM VE FOTOĞRAF ÇEKİM ALANLARI

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İki buçuk yıl süren ECOTOUR-NET projesi ile Karadeniz Bölgesi’ne gelir ve istihdam açısından önemli katkılar sağlayan ekoturizmin, bölgenin yüksek potansiyeli ile doğru orantılı olarak geliştirilmesi hedeflenmişti. Proje ile bölgenin doğal ve kültürel potansiyeli ortaya çıkarılarak ziyaretçiler için belirli ekoturizm parkur ve lokasyonları belirlendi.

Projede yer alan tüm ortak kurumların katkısı ile 5 bölgede 18 parkur ve 48 lokasyon ortaya çıkarıldı. Gerekli altyapı ve tabelalandırma çalışmaları ile 10 bisiklet, 6 yürüyüş, 2 eğitim turu parkuru ile 4 kuş gözlem kulesi, 32 rekreasyon, 10 foto bank ve 2 yerel ürün satış noktası oluşturuldu. Proje ortaklarının dillerine ek olarak İngilizce yayın da yapan web portalı ve mobil uygulama aracılığı ile daha fazla turistin ekoturizm faaliyetlerinden daha verimli faydalanmaları sağlanacak. Hazırlanan gezi rehberi, parkur haritaları ve bilgilendirici filmler ile bölgenin tanıtımı yapılacak.

Proje kapsamında Şile çevresinde 2 bisiklet ve 2 yürüyüş parkuru için yön tabelaları ve bilgi panoları, 2 kuş gözlem kulesi, 6 takım rekreasyon mobilyası, 10 foto bank ve 2 yerel üretici stant alanı uzmanlar tarafından belirlenen noktalara kuruldu. 2 Ekim’de düzenlenen şenlikte başta Sarıkavak Kalesi Yürüyüş Parkuru olmak üzere diğer parkur ve lokasyonların da tanıtımı yapılacak ve Sarıkavak Kalesi parkuru yürünecek. Yürüyüş, İstanbul Doğa Sporları Kulübü rehberliğinde 200’ün üzerinde katılımcı ile gerçekleşecektir.