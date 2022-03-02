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Şile'de yol çalışması sırasında ortaya çıktı! Kiremit mezarlara bölgede ilk kez rastlandı

#İstanbul#Şile#Kiremit Mezar

İstanbul Şile'nin yaklaşık 40 kilometre doğusunda Roma döneminden olduğu tahmin edilen 15'e yakın kiremit mezar bulundu. Yol çalışmaları esnasında çıkan, bölgede ilk kez rastlanan ve içerisinde iskeletlerin de bulunduğu mezarların koruma altına alınması bekleniyor. Şile Çevre Gönüllüleri Derneği Başkanı Nabi Evren, "Bu coğrafyada ilk defa rastlıyoruz ve bu bakımdan çok ilginç. Burası tarihe ışık tutacak bir buluş olacak" dedi.

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İstanbul'un Şile ilçesinin yaklaşık 40 kilometre doğusundaki Büyükbucaklı Köyü sınırlarında, Roma Dönemi'ne ait olduğu düşünülen yaklaşık 2 bin yıllık kiremit mezarlar bulundu. Köyün sınırları içerisinde açılması planlanan taş ocağı için yapılan yol çalışması esnasında toprak kaymasıyla ortaya çıkan mezarların korunması için ilgili yerlere haber verildi.

Orta ve alt gelir düzeyindeki halkın tercih ettiği bu mezarların, definecilerin radarına girmeden koruma altına alınması isteniyor. Bölgede ilk kez rastlanan ve yamaçta yer alan bu mezarlardan bazıları toprak kayması nedeniyle kayboluyor.

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"HİÇ RASTLAMADIĞIMIZ MEZAR ÇEŞİDİ"

Kiremit mezarları bulan köylülerin kendisine heyecan içinde haber verdiğini belirten Şile Çevre Gönüllüleri Derneği Başkanı Nabi Evren, "Heyelan ve kaymalarla zaman içerisinde gün yüzüne çıkıyor. Bu coğrafyada bulunmayan ve hiç rastlamadığımız mezar çeşidi. Bu mezarların Roma döneminde daha alt seviye insanların gömüldüğü mezarlar olarak görüyoruz. Kocaeli yarımadasında, bu coğrafyada böyle bir kiremit mezara rastlandığını bilmiyorum. Pamukova'da, Hendek'te bunlara rastlandığını okuduk ve gördük. Bu coğrafyada ilk defa rastlıyoruz ve bu bakımdan çok ilginç. Burası tarihe ışık tutacak bir buluş olacak" dedi.

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Şilede yol çalışması sırasında ortaya çıktı Kiremit mezarlara bölgede ilk kez rastlandı

TURİZME KATKISI OLACAK

Bir an evvel tecil ve tespitin yapılması gerektiğini dile getiren Evren, "Bu durumu Arkeoloji Müzesi'ne, 6 No'lu Koruma Kurulu'na bildirdik. Umarım yakın zamanda gerekli tespitler yapılır ve aynı zamanda bu yer Ağva'nın bir ziyaret noktası olarak turizmine katkısı olur. En kısa zamanda buraya ekip gönderileceği ve sonuç alınacağı belirtildi. Umarım tez zamanda bu işlemler biter" ifadelerini kullandı.

Şilede yol çalışması sırasında ortaya çıktı Kiremit mezarlara bölgede ilk kez rastlandı

Evren, definecileri de şu sözlerle uyardı:
"Bunlar alt seviye ve zengin olmayan insanların mezarları, takı gibi şeyler bunlarda bulunmuyor. İnşallah onlar buraya gelmez ve burası korunup, güzel bir ziyaret noktası olur."

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#İstanbul#Şile#Kiremit Mezar

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