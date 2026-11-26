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Anadolu 27’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya görevden uzaklaştırılan Belediye Başkanı Özgür Kabadayı ile Haluk Levent’in kardeşi Berkant Acil’in de aralarında bulunduğu 11 tutuklu sanık, bazı tutuksuz sanıklar ve avukatları katıldı. Haluk Levent ifadesinde AHBAP soruşturmasında tutuklu asistanı Yeliz Kaya’nın suçsuz olduğunu belirterek, “Zaten savcılığa verdiği ifadede bütün hesapların benim tarafımdan kullanıldığını söylemişti kızımız. Benim eskiden kalma icra dosyalarım vardı, hacizler vardı. Onun gibi birkaç arkadaşın üzerinden hesaplar kullandım” diye konuştu. Haluk Levent, sanıklardan kardeşi Berkant Acil hakkındaki iddialara da “Kendisi çok şerefli, çok onurlu, dürüst bir insandır. Ailenin yüz akıdır yani” dedi.