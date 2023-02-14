Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Şile'de sahile vuran deniz mayını patladı

Güncelleme Tarihi:

#Şile#İstanbul#Mayın
Oluşturulma Tarihi: Şubat 14, 2023 16:05

Şile’de serbest kalan deniz mayını sahile vurarak patladı. Patlama sonrası ölen ya da yaralanan olmazken, sahildeki bir restoranın camları patladı. Patlama anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Haberin Devamı

Şile'de geçen hafta akşam saatlerinde meydana gelen olayda; serbest kalan deniz mayını sahile vurarak patladı. Patlamada ölen ya da yaralanan olmazken, bir restoranın camları kırılarak hasar gördü. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri çağrıldı. Olay yerine gelen polis ekipleri patlamanın olduğu yerde inceleme yaptı. Yapılan incelemelerde patlayan deniz mayını muhafaza altına alındı.

Şilede sahile vuran deniz mayını patladı

Mayının patlama anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Şubat 2022’de başlayan Rusya-Ukrayna Savaşı esnasında Karadeniz’e döşenen deniz mayınlardan bir kısmı serbest kalmış ve sürüklenerek çevre ülkelere ulaşmıştı. Polis ekiplerinin patlamayla ilgili soruşturmasının sürdüğü öğrenildi.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Şile#İstanbul#Mayın

BAKMADAN GEÇME!

Son dakika... Türkiyeyi sarsan felakette dokuzuncu gün: Depremde can kaybı 31 bin 974... Dakika dakika bölgelerimizden anlık bilgiler

Son dakika... Türkiye'yi sarsan felakette dokuzuncu gün: Depremde can kaybı 31 bin 974... Dakika dakika bölgelerimizden anlık bilgiler

#Deprem
İki günde 4ün üzerinde üç sarsıntı yaşandı... Uzmanların dikkat çektiği Malatya Fayında son durum ne En son deprem 2600-2700 yıl önce meydana geldi

İki günde 4'ün üzerinde üç sarsıntı yaşandı... Uzmanların dikkat çektiği Malatya Fayı'nda son durum ne? 'En son deprem 2600-2700 yıl önce meydana geldi'

#Kahramanmaraş Depremi
10 SORU 10 YANIT | Oturulan evler depreme ne kadar dayanıklı Testler nasıl yaptırılır İlk nereye başvurulmalı

10 SORU 10 YANIT | Oturulan evler depreme ne kadar dayanıklı? Testler nasıl yaptırılır? İlk nereye başvurulmalı?

#Deprem