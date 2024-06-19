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Şile'de plajda at paniği: Denize girenlerin arasına daldılar

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#At#Şile#Plaj
Şilede plajda at paniği: Denize girenlerin arasına daldılar
Oluşturulma Tarihi: Haziran 19, 2024 14:24

İstanbul Şile'de plaja getirilen 2 at sahiplerinin elinden kaçarak denize girenlerin arasına daldı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Olay, dün Şile'de bir plajda yaşandı. Edinilen bilgilere göre plaja iki kişi atlarla gelerek denize girdi. Bir süre sonra huysuzlanan atlar sahiplerinin elinden kaçarak plajda güneşlenen vatandaşların arasına daldı. Olay sırsında bazı vatandaşlar yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Yaşanan korku dolu anları ise bazı vatandaşlar cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

YAŞANANLAR KAMERADA

Görüntülerde, deniz kenarında bir kişinin at üzerinde gitmeye çalıştığı, bir kişinin ise atın yularından tuttuğu görülüyor. Kısa süre sonra ise atların huysuzlanarak sahiplerinin elinden kurtularak kaçtığı, deniz kenarında güneşlenen vatandaşların arasında daldığı ve vatandaşların atlardan kaçtığı anlar kameraya yansıdı.

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#At#Şile#Plaj

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