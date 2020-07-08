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Nurcan KIRCALI - İSTANBUL- DHA
Haber Giriş: 08.07.2020 - 17:39,Son Güncelleme:

Şile'de motosiklet sürücüsü at arabasına böyle çarptı

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Şile'de motosiklet sürücüsü at arabasına böyle çarptı
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ŞİLE'de emniyet şeridinde ilerleyen motosiklet sürücüsü önüne çıkan at arabasına çarptı. Motosiklet sürücüsün yaralandığı atın ise öldüğü kaza kask kamerasına yansıdı.

Şile'deki kaza, geçtiğimiz pazar günü meydana geldi. Emniyet şeridinde hızla ilerleyen Serhat A.'nın önüne yolun karşısına geçen at arabası çıktı. Serhat A. duramayarak ata çarptı ve savruldu. Kask kamerasına yansıyan kazada Serhat A. düşerek yaralandı. At ise olay yerinde öldü. Olay yerine gelen ambulansla yaralı sürücüye ilk müdahale yapıldı. Hastaneye kaldırılan sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenildi

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