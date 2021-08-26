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Gamze ŞİMŞEK - Ramazan EĞRİ/ İSTANBUL (DHA) 
Haber Giriş: 26.08.2021 - 10:13 | Son Güncelleme:

Şile'de korkunç cinayet! Otel sahibi husumetlisine kurşun yağdırdı

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Şile'de iddiaya göre aralarında daha önceden husumet bulunan otel sahibi ile başka bir otelin işletmecisi, tekrar bir araya geldi. Fadul Pehlivan, belinden çıkardığı silahla Onur Abdullah İnak'a ateş ederek öldürdü. Cinayet anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, geçtiğimiz pazartesi günü saat 23.00 sıralarında Şile'de meydana geldi. İddiaya göre, Fadul Pehlivan, aralarında husumet bulunan Onur Abdullah İnak'ın işletmeciliğini yaptığı otele geldi. Burada buluşan ve ortak bir arkadaşlarının da bulunduğu masada konuşmaya başlayan ikili arasında tartışma çıktı. Bir süre sonra Fadul Pehlivan, belinden çıkardığı silahla Onur Abdullah İnak'ın önce kafasına, sonra vücuduna peş peşe ateş etti. İnak, olay yerinde hayatını kaybederken şüpheli arkadaşıyla otelden ayrıldı. 


Şilede korkunç cinayet Otel sahibi husumetlisine kurşun yağdırdı

SAZLIK ALANDA SAKLANIRKEN YAKALANDI

Jandarma Suç Araştırma Timi (Jasat) ekipleri, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Şüphelinin Şile'den çıkmasını engellemek için Jandarma ekipleri, çevreyi kontrol altına aldı. Drone yardımıyla aramalarını sürdüren ekipler, yaklaşık 16 saat sonra Fadul Pehlivan'ı sazlık alanda saklandığı yerde yakalayarak gözaltına aldı.

Şilede korkunç cinayet Otel sahibi husumetlisine kurşun yağdırdı

Fadul Pehlivan'ın yapılan sorgusunda, hayatını kaybeden Onur Abdullah İnak'ın 5 yıl önce kendisine kül tablası fırlatarak sağ gözünü kaybetmesine neden olduğunu ve aralarında husumet bulunduğunu söylediği öğrenildi. Şüpheli adliyeye sevk edildi. Savcı, Fadul Pehlivan'ı tutuklama istemiyle mahkemeye sevk etti. Cinayet zanlısı tutuklanarak Maltepe cezaevine gönderildi. 

Şilede korkunç cinayet Otel sahibi husumetlisine kurşun yağdırdı

CİNAYET ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Öte yandan, cinayet anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde Fadul Pehlivan, Onur Abdullah İnak ve bir arkadaşlarının masada oturduğu, Fadul Pehlivan'ın, İnak'a defalarca ateş ettiği, yanlarında bulunan kişinin Fadul Pehlivan'ın elinden silahı almaya çalıştığı ve Pehlivan ile arkadaşının olay yerinden ayrıldığı görülüyor.

Şilede korkunç cinayet Otel sahibi husumetlisine kurşun yağdırdı

Şilede korkunç cinayet Otel sahibi husumetlisine kurşun yağdırdı

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