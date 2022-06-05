Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Şile'de kitabe heyecanı

#Şile#İstanbul#Tarih

ŞİLE'de Bozgoca Camii'nden çalınan El-Hâcc İbrahimzâde Hurşid Beğ kitabesi geri alındı. Kitabeyi hatırladıklarını belirten Şileliler, geri getirilmesini beklediklerini ifade etti. Bozgoca köyünde oturan Rüstem Özleş, "Bir balıkçı tarafından kitabe çalınıp götürülüyor. Kitabeyi ben hatırlıyorum. Kitabenin getirilmesini istiyoruz" dedi.

Haberin Devamı

Şile Bozgoca Köyü'ndeki camiye ait El-Hâcc İbrahimzâde Hurşid Beğ Kitabesi yasadışı yollardan yurtdışına kaçırıldı. Hollanda'da 17 Eylül 2021'de açık arttırma ile müzayedede satıldı. Şile Başsavcılığı, kaçak yollardan yurtdışına kaçırılan kitabe ile ilgili soruşturma başlattı. Bu soruşturma kapsamında tarihi kitabenin Türkiye'ye iadesi için Adalet Bakanlığı tarafından iade talepnamesi düzenlendi. Adalet Bakanlığı Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan iade talepnamesi, Hollanda Adalet ve Güvenlik Bakanlığı'na gönderildi. Hollanda, Türkiye'nin iade talebine olumlu bakarak tarihi kitabenin iadesine karar verdi. Kitabe, Türkiye'nin Lahey Büyükelçiliği'ne teslim edildi. Kitabenin bulunduğu haberini alan Bozgocalı köylüler, Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan tarihi kitabenin köylerine geri getirilmesini istedi.

Haberin Devamı

"KİTABENİN GETİRİLMESİNİ İSTİYORUZ"

Bozgoca köyünde oturan Rüstem Özleş, "Burası Bozgoca ve civar köylerinin camisi olarak yapılmıştı. 1800'li yıllarda Mehmet Hurşit Paşa tarafından yapılmış. Cami 1960'lı yıllarda tamamen yıkılmış. Cami kalıntıları buradaydı. Daha sonra kalıntılar köye yapılan yeni Bozgoca Camii'nde kullanıldı. Bir balıkçı tarafından kitabe çalınıp götürülüyor. Satılırken, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından görülüp el konuluyor. Mahkeme kararıyla Türkiye'ye getirilecek. Kitabeyi ben hatırlıyorum. Gelmesini istiyoruz. Kitabe cami yıkılmadan önce çalınıyor 1950'li yıllarda. Osmanlıcayı okuyan bir balıkçı tarafından arkasındaki parayla birlikte çalınıyor. Caminin tadilatı için konulmuş bir para. Kitabenin getirilmesini istiyoruz" dedi.

Yıkılan cami kalıntılarıyla yapılan yeni Bozgoca Camii cemaatinden Mithat Arıkan ise, "Kitabe Hollanda'ya kadar gitmiş. Bu ata yadigarı, manevi değerin köyümüze gelmesini istiyoruz. Yıkılan cami kalıntılarıyla bu cami yapıldı. Bu cami yapıldığında 9 yaşındaydım. Bu tarihi kitabenin buraya getirilmesini istiyoruz" diye konuştu.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Şile#İstanbul#Tarih

BAKMADAN GEÇME!

Uzmanlara sorduk: Bunaltıcı yaz sıcaklarında nasıl daha iyi uyuyabiliriz

Uzmanlara sorduk: Bunaltıcı yaz sıcaklarında nasıl daha iyi uyuyabiliriz?

#Uyku Sağlığı
Facebooktaki üst düzey istifanın perde arkası... Dünyanın en etkili kadınlarından Sheryl Sandberg neden gitti

Facebook'taki üst düzey 'istifa'nın perde arkası... Dünyanın en etkili kadınlarından Sheryl Sandberg neden gitti?

#Sheryl Sandberg
11 yıl önce sırra kadem basmıştı Öldü sandığı kocasından mesaj aldı…

11 yıl önce sırra kadem basmıştı! Öldü sandığı kocasından mesaj aldı…

#İngiltere

BAKMADAN GEÇME!

Uzmanlara sorduk: Bunaltıcı yaz sıcaklarında nasıl daha iyi uyuyabiliriz

Uzmanlara sorduk: Bunaltıcı yaz sıcaklarında nasıl daha iyi uyuyabiliriz?

#Uyku Sağlığı
Facebooktaki üst düzey istifanın perde arkası... Dünyanın en etkili kadınlarından Sheryl Sandberg neden gitti

Facebook'taki üst düzey 'istifa'nın perde arkası... Dünyanın en etkili kadınlarından Sheryl Sandberg neden gitti?

#Sheryl Sandberg
11 yıl önce sırra kadem basmıştı Öldü sandığı kocasından mesaj aldı…

11 yıl önce sırra kadem basmıştı! Öldü sandığı kocasından mesaj aldı…

#İngiltere