Şile'de kaçak yapılar yıkılıyor

Sungurlu Mahallesi'nde gerçekleşen yıkımları yerinde izleyen Belediye Başkanı İlhan Ocaklı İlçe genelinde gerçekleşen yıkımlar hakkında şöyle konuştu.

"Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan ormana ait, hazineye ait aynı zamanda imara aykırı yapılmış yapılaşmalar.31/12/2017 tarihinden sonraki yapıların yıkımını gerçekleştiriyoruz. Şile’de 787 km2’lik alanda ve arazide orman dokusuyla, doğal dokusunda yapılan kaçak yapılaşmaya müsaade etmeyeceğiz. Asla izin vermeyeceğiz. Doğamızı, dokumuzu koruyacağız. Burada yıkılacak olan yapılar da 31/12/2017 sonrasında yapılan kaçak yapılardır. Orman arazisinde, milli emlak arazisinde yapılan kaçak yapılardır. Şahıs mülkleridir ancak imara aykırı olarak yapılan kaçak yapılardır. Tüm bu ve buna benzer yapıların yıkımlarıyla ilgili adımı attık asla izin vermeyeceğiz,müsaade etmeyeceğiz. Çünkü burada herkesin hakkı var. Milletimizin hakkı var.Tüyü bitmemiş yetimin hakkı var. Hiçbir kaçak yapıya izin vermeyeceğiz." dedi.

"Devletimizle birlikte Belediye olarak biz buradayız" diyen Başkan İlhan Ocaklı, "Tüm kaçak yapıların yıkımı ile ilgili üzerimize düşen ne varsa gereğini yapacağız. Bugün Şile’nin birçok noktasında orman arazisi, hazine arazisi veya şahıs arazisi üzerinde yer alan birçok kaçak yapı yıkımı gerçekleştiriliyor. Devletimiz gerekli güvenlik tedbirlerini aldı gereken neyse yapılacaktır. Asla kaçak veya yasa dışı yapılara izin vermeyeceğiz. Şile doğasıyla, deniziyle saklı kalması ve korunması gereken bir ilçedir. Bu gibi yapılaşmaların her zaman karşısında olacağız.Yapılana veya yapana izin yok. Bunu herkes böyle bilsin" diye konuştu.

Yetkililerden edinilen bilgilere göre, ilçe genelinde kaçak olduğu belirlenen çok sayıda yapı ilgili bazı vatandaşların yürütmeyi durdurma kararı aldıkları için yıkım yapılmadı. Bunların dışında ilçe genelinde yaklaşık kaçak 40 yapı yıkıldı.