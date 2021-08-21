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Gündem
Gamze ŞİMŞEK- Ramazan EĞRİ/ İstanbul DHA  -
Haber Giriş: 21.08.2021 - 12:02 | Son Güncelleme:

Şile'de ekipleri harekete geçiren görüntü! Ormanın ortasında operasyon

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Şile'de ekipleri harekete geçiren görüntü! Ormanın ortasında operasyon

Şile'de jandarma ekiplerinin ormanlık alanlardaki kaçak yapılara yönelik denetimlerinde çok sayıda su borusu olduğu görüldü. Yapılan incelemelerde boruların uzandığı doğal kaynak su dolum tesisine kuyu suyu aktarıldığı tespit edildi. Olay yerine çağrılan İl sağlık ekipleri işletme ile ilgili soruşturma başlattı. Numuneler alınan tesis, mevzuata uygun olmayan şekilde faaliyet gösterdiğinin belirlenmesi üzerine kapatıldı.

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  • Şilede ormanın ortasında kaçak su dolum tesisi operasyonu
  • Şilede ormanın ortasında kaçak su dolum tesisi operasyonu
  • Şilede ormanın ortasında kaçak su dolum tesisi operasyonu
  • Şilede ormanın ortasında kaçak su dolum tesisi operasyonu
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), ekipleri yaşanan orman yangınlarının ardından Şile'de bulunan ormanlık alanlardaki kaçak yapılara yönelik denetim yaptı. Ekipler, yaptıkları kontroller sırasında Ulupelit mevkiindeki ormanın içinde bazı yapılar olduğunu tespit etti. Bölgenin incelenmesinin ardından ağaçların arasında su varilleri ve borular olduğu görüldü.

Şilede ekipleri harekete geçiren görüntü Ormanın ortasında operasyon

Jandarma ekipleri kısa süre sonra boruların bir kaç metre ötedeki doğal kaynak su dolum tesisine uzandığını belirledi. Ekipler bunun üzerine tesise baskın düzenledi. Tesiste dolum sırasında kaynak suyunun yanı sıra kuyu suyunun da arıtılarak kullanıldığı tespit edildi. Ağaçların arasında kamufle edilmiş su arıtma makinesine giden kaçak bir kapı olduğu görüldü. Tesis yöneticileri ile görüşen jandarma ekipleri, işletmenin gerekli ruhsat ve çalışma belgelerini istedi. Olay yerine il sağlık ekipleri sevk edildi. İşletme tesisinin dışındaki ormanda bulunan yapı ve arıtma düzeneğinin ruhsatsız olduğu ortaya çıktı. Olay yerine gelen İl sağlık ekipleri tesisteki damacanalardan örnek alırken, işletme ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Şilede ekipleri harekete geçiren görüntü Ormanın ortasında operasyon

Su dolum tesisinin yaklaşık 2 yıl önce faaliyete geçtiği ve Anadolu Yakası'ndaki bayilere sevkiyat yaptığı öğrenildi. Su dolum tesisi, jandarma ekiplerinin baskın sırasında yaptığı tespitler doğrultusunda mevzuata uygun olmayan şekilde faaliyet gösterdiğinin belirlenmesi üzerine İl Sağlık Müdürlüğü tarafından kapatılarak faaliyetine son verildi. 

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