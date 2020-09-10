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Nurcan KIRCALI/İSTANBUL,(DHA)
Haber Giriş: 10.09.2020 - 11:11 | Son Güncelleme:

Şile'de denizden çıkanlar şaşkınlık yarattı

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Şile'de denizden çıkanlar şaşkınlık yarattı
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Şile sahillerinde cankurtaranlar farkındalık oluşturmak amacıyla denizde temizlik yaptı. Yapılan çalışmada denizden otomobil lastiği, merdiven, damacana ve cam şişe çıktı.

Şile sahillerinde görev yapan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)'ne bağlı cankurtaranlar, denizlerdeki insan kaynaklı kirliliğe dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla denizde temizlik yaptı. Yapılan temizlik çalışmalarında denizden otomobil lastiği, merdiven, damacana, cam şişe, ağaç kökü başta olmak üzere çok sayıda çöp çıkartıldı. Görevliler, vatandaşların deniz temizliğine dikkat etmesini istedi.

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