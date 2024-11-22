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Şile’de denizde kaybolan balıkçının cesedi bulundu

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#İstanbul#Şile#Deniz
Şile’de denizde kaybolan balıkçının cesedi bulundu
Oluşturulma Tarihi: Kasım 22, 2024 13:18

İstanbul Şile’de denizde teknenin batması sonucu kaybolan balıkçı Mehmet Yalçın (64)'ın cesedi arama çalışmalarının 8.gününde bulundu.

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Olay, 15 Kasım saat 05.30 sıralarında meydana geldi. Mehmet Yalçın (64), Şile Limanı'ndan Karakaş isimli teknesiyle denize açıldı. Tekne, bir süre sonra başka bir trol teknesiyle çarpıştı. Çarpışma sonucunda Karakaş isimli tekne Ayazma Plajı açıklarında battı.

Balıkçı Mehmet Yalçın ise kayboldu. İhbar üzerine olay yerine Sahil Güvenlik ve kıyı emniyeti ekipleri geldi. Ekipler, arama botları ve dalgıçlarla çalışma yapmaya başladı. Arama çalışmaları sırasında balıkçı teknesinin kamara kısmı bulundu ve Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığına getirildi.

Sahil Güvenlik ekiplerinin arama çalışmalarının 8. gününde saat 11.00 sıralarında Mehmet Yalçın'ın cansız bedenine ulaşıldı. Ceset Şile Devlet Hastanesi morguna götürüldü. (DHA)

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#İstanbul#Şile#Deniz

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