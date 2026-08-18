Şile'de denizde kaybolan Abdurrahman Muhammadoğlu'nun cansız bedeni bulundu

Haberlerimizi Google’da Takip Edin Gelişmelerden anında haberdar olun. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

Haberin Devamı

Olay, 16 Ağustos günü saat 15.15 sıralarında Şile Macera Parkı sahilinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, denize giren 5 kişi bir süre sonra boğulma tehlikesi geçirdi. Durumu fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

4 KİŞİ KURTARILDI

Ekiplerin çalışmaları sonucu 4 kişi denizden kurtarılırken, açığa doğru sürüklenen Abdurrahman Muhammadoğlu ise gözden kayboldu. Bunun üzerine Sahil Güvenlik ekipleri botla denizde arama çalışması başlattı. İtfaiye ekipleri de çalışmalara destek verdi. Gönüllü arama-kurtarma ekiplerinin de katıldığı çalışmalarda, Şile Karakiraz mevkii ve çevresinde aramalar yoğunlaştırıldı. A.M.’nin yakınlarının sahildeki bekleyişi sürerken, ekiplerin kayıp kişiyi bulmak için çalışmalarına devam ettiği öğrenildi. Ekiplerin çalışmaları havadan görüntülendi.

Haberin Devamı

CESEDİ BULUNDU

Abdurrahman Muhammadoğlu'nun cesedi sahil güvenlik ekipleri tarafından suda bulundu. Muhammadoğlu'nun cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Gözden Kaçmasın 2 milyon 385 bin TL verip sıfır otomobil aldı, ekspertize gidince hayatının şokunu yaşadı Haberi görüntüle