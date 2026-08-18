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Şile'de denizde kaybolan Abdurrahman Muhammadoğlu'nun cansız bedeni bulundu

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#Şile#Deniz Kazası#Kayıp Kişi
Şilede denizde kaybolan Abdurrahman Muhammadoğlunun cansız bedeni bulundu
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 18, 2026 16:31

Şile'de 16 Ağustos'ta denize giren ve boğulma tehlikesi geçiren 5 kişiden akıntıya kapılarak kaybolan 54 yaşındaki Abdurrahman Muhammadoğlu'nun cansız bedeni, sahil güvenlik ekipleri tarafından suda bulundu. Kurtarılan diğer 4 kişinin ardından iki gündür yürütülen arama çalışmaları sonucu cansız bedenine ulaşılan Muhammadoğlu'nun cenazesi, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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Olay, 16 Ağustos günü saat 15.15 sıralarında Şile Macera Parkı sahilinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, denize giren 5 kişi bir süre sonra boğulma tehlikesi geçirdi. Durumu fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Şilede denizde kaybolan Abdurrahman Muhammadoğlunun cansız bedeni bulundu

4 KİŞİ KURTARILDI

Ekiplerin çalışmaları sonucu 4 kişi denizden kurtarılırken, açığa doğru sürüklenen Abdurrahman Muhammadoğlu ise gözden kayboldu. Bunun üzerine Sahil Güvenlik ekipleri botla denizde arama çalışması başlattı. İtfaiye ekipleri de çalışmalara destek verdi. Gönüllü arama-kurtarma ekiplerinin de katıldığı çalışmalarda, Şile Karakiraz mevkii ve çevresinde aramalar yoğunlaştırıldı. A.M.’nin yakınlarının sahildeki bekleyişi sürerken, ekiplerin kayıp kişiyi bulmak için çalışmalarına devam ettiği öğrenildi. Ekiplerin çalışmaları havadan görüntülendi.

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Şilede denizde kaybolan Abdurrahman Muhammadoğlunun cansız bedeni bulundu

CESEDİ BULUNDU

Abdurrahman Muhammadoğlu'nun cesedi sahil güvenlik ekipleri tarafından suda bulundu. Muhammadoğlu'nun cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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#Şile#Deniz Kazası#Kayıp Kişi

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