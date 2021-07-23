Şile’de dalga faciası: 2 ölü, bir kayıp
İstanbul Şile’de dün sabah denize giren 3 kişiden 2’si boğularak can verdi, bir kişi ise dalgalara kapılarak kayboldu.
Şile’deki Ayazma Plajı’na cankurtaranlar henüz göreve başlamadan saat 07.00 sıralarında gelen 3 kişi denize girdi. Suriyeli oldukları tahmin edilen kişiler kısa süre sonra dalgalara kapılarak gözden kayboldu. Vatandaşların ihbarı üzerine AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri plaja geldi. İki kişinin cansız bedeni güçlükle sudan çıkartıldı, üçüncü kişiye ise ulaşılamadı.
PLAJA ŞERİT ÇEKİLDİ
Şile Kaymakamlığı ilçe sınırları içerisinde aşırı rüzgar ve dalgalar nedeniyle can emniyeti olmadığını belirterek denize girmeyi yasakladı. Plaj şerit çekilerek kapatıldı. Vatandaşlar da deniz kenarından uzaklaştırıldı.
5 İLÇEDE DENİZ YASAK
İstanbul’un Sarıyer ve Şile, Sakarya’nın Karasu, Düzce’nin Akçakoca ve Kocaeli’nin Kandıra ilçelerinde aşırı dalga nedeniyle denize girmek yasaklandı.