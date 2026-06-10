×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Şile'de boğulma tehlikesi geçiren kişiyi çevredekiler kurtardı! Hayati tehlikesi sürüyor

Güncelleme Tarihi:

#İstanbul#Şile#Boğulma Tehlikesi
Şilede boğulma tehlikesi geçiren kişiyi çevredekiler kurtardı Hayati tehlikesi sürüyor
Oluşturulma Tarihi: Haziran 10, 2026 15:27

İstanbul Şile'de denizde boğulma tehlikesi geçiren 33 yaşındaki Samet Karakaya'yı gören çevredekiler suya atladı. Denizden çıkarılıp hastaneye kaldırılan Karakaya'nın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Haberin Devamı

Olay, öğle saatlerinde Şile Limanı mevkisinde meydana geldi. Serinlemek için denize giren Samet Karakaya, bir süre sonra suyun üzerinde çırpınmaya başladı. Karakaya'nın boğulma tehlikesi yaşadığını fark eden çevredeki vatandaşlar, hızla suya atlayarak Karakaya'yı çıkardı. İhbar üzerine olay yerine Sahil Güvenlik, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, bilinci kapalı olan Karakaya'ya ilk müdahaleyi kumsalda yaptı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kalp masajının ardından ambulansa alınan Karakaya, Şile Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanede doktorların yoğun müdahalesi sonucu kalbi yeniden çalıştırılan Karakaya, hayati riskinin devam etmesi nedeniyle tam teşekküllü başka bir hastaneye sevk edildi.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
En güncel haberlere ve son dakika gelişmelerine Google üzerinden anında ulaşmak için bizi favorilerinize ekleyin.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberle ilgili daha fazlası:
#İstanbul#Şile#Boğulma Tehlikesi

BAKMADAN GEÇME!