Şile’de bir aile kabusu yaşıyor! İş yerine patlayıcı attılar: 'Oğlunu gömeceğiz seni havaya uçuracağız'

Olay, 29 Kasım Cumartesi günü saat 03.00 sıralarında Ağva Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Necat G., birkaç yıl önce Mahmut E. ile ortak olarak ticaret yapmaya başladı. Ancak işlerin kötü gitmesi üzerine batan ikilinin ortalığı bitti. Her iki tarafında para kaybetmesi sonucu taraflar arasında husumet oluştu. Aradan geçen zaman süresince Mahmut E., Necat G.’den alacağı olduğunu iddia ederek yakınlarına borcu tahsil etmesini söyledi. Bunun üzerine Necat G.’ye ulaşamayan iki kişi, babası Naim G.‘nin Ağva’daki işyerine geldi.

'BU İŞİ BAŞKA ŞEKİLDE HALLEDECEĞİZ'

Burada iki kişi Naim G.’nin odasına gelerek, oğlunun Mahmut E. ile ticaret yaptığını ve kendisinden alacağı olduğunu iddia etti. Naim G. ise oğluyla yaklaşık 10 yıldır görüşmediğini söyleyerek oğlunun borcunun kendisini ilgilendirmediğini ifade etti. Bu cevap sonrasında sinirlenen 2 kişiyle Naim G. arasında tartışma çıktı. Tartışmada şüpheli 2 kişi Naim G.’yi 'Bu işi başka şekilde halledeceğiz' diyerek tehdit ettikten sonra iş yerinden ayrıldı. Yaşananlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olaydan 14 gün sonra iddiaya göre kimliği belirsiz şüpheliler, yurtdışı numaralardan Naim G.’yi arayarak 'Oğlunu gömeceğiz, üstüne toprak atacağız, oğlunun borcunu niye ödemiyorsun’ şeklinde tehditlerde bulundu. Naim G. ise şüphelilere oğlunun yaklaşık 10 senedir kendisinden ayrı yaşadığını, şahsi borçlarının kendisini ilgilendirmediğini söyledi. Telefon konuşmasının sona ermesinin ardından aynı gün mesajlaşma uygulaması üzerinden Naim G.’ye ulaşan şüpheliler, 'Seni güvendiğin emniyet de kurtaramayacak, seni havaya uçuracağız' şeklinde tehdit içerikli mesaj gönderdi.

Bu görüşmelerin ardından gece saatlerinde iş yerine gelen bir şüpheli patlayıcı madde attı. Patlama sonucu iş yerinin camları kırılırken, malzemeler ise zarar gördü. İçeride çıkan ufak çaplı yangın ise söndürüldü. Olay anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansırken, olayın ardından şüpheli kaçarken, Naim G.’nin şikayeti üzerine jandarma ekipleri çalışma başlattı.

'SENİ VE ÇOCUĞUNU ÖLDÜRECEĞİZ'

Olayla ilgili konuşan Necat G., "2022 yılında ortaklaşa işe başladığımız Mahmut E. ile 2023 yılında battık. Büyük bir yara aldık; büyük para kaybettik. O zamana kadar bir sıkıntımız yoktu. Bundan 2,5 - 3 sene öncesine kadar da problemimiz yoktu; ta ki 3-4 ay öncesine kadar. Zamanında kullandığı paraları sözde başkalarından aldığını söyleyip, o kişilere de paranın benim tarafımdan batırıldığını söylemiş. O kişileri üzerime sürmeye kalkıyor. Bir tanesi aradı, Ertan E. diye biri. Senin borcun varmış, niye vermiyorsun ki diye. Sana şöyle yapacağız, böyle yapacağız. Tehditler savurdu. Yolda eşimin önünü kesip benim hakkımda olur olmaz şeyler söylendi ve böyle de kalmadı. Daha sonra benim yaptığım ticaretten sebep abimle, babamla görüşmek istediler. Onları tehdit etmeye başladılar. Yaklaşık 1-1,5 ay önce Ertan E. denilen kişinin abisi babamın iş yerine gidiyor.Seni öldüreceğiz, çocuğunu da öldüreceğiz diye tehdit ediyor. Daha sonra parayı alamadıkları zaman B.B.’yi tanıyor musun diye biri mesaj gönderiyor. Mesajda küfürleşmeler var. Küfür ediyorlar aileme" dedi.

'BEN KENDİMDEN GEÇTİM AİLEM TEHLİKEDE'

Necat G., "Onun zaten gecesi 'Dükkanını havaya uçuracağız, bomba koyacağız' diyorlar. Gece patlayıcı maddeyi dükkana atıyorlar. Huzursuzluk veriyorlar ki babamla, abimle olan bir durum değil. Tamamıyla para sızdırmak için böyle bir yola başvuru yapıyorlar. Ben savcılığa da gittim. Hepsini anlattım. Patlamadan sonra dükkana atılan patlayıcıdan sonra, 'Şimdi sıra evinde, arabanda oğlunu öldüreceğiz' gibi tehditlere devam etmeye çalışıyorlar. Can tehlikemiz var; canımız tehlikede. Ben kendimden geçtim ailem tehlikede. Zaten eşim ve çocuklar yurtdışına gitmek zorunda kaldılar. Hala ailem tehdit ediliyor. Ben tehdit ediliyorum. Adalet gerekeni yapacaktır. Polisler, jandarma gerekeni yapacaktır diye tahmin ediyorum" diye konuştu.