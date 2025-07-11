Şile’de Belediye Başkanı gözaltına alındı

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Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından Şile Belediyesi’ne yönelik ‘suç işlemek amacıyla örgüt kurma’, ‘irtikap’, ‘rüşvet’ ve ‘ihaleye fesat karıştırma’ suçlarından soruşturma başlatıldı. Başsavcılığın talimatıyla harekete geçen polis ekiplerinin dün Şile Belediyesi’ne düzenledikleri operasyonda Belediye Başkanı Özgür Kabadayı’nın da arasında olduğu 6 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Şile Belediyesi’ne yönelik soruşturmanın, biri gizli tanık olmak üzere toplam 6 tanığın ihbarları üzerine başlatıldığı öğrenildi.

İnşaat işiyle uğraşan bir tanık, başsavcılığa başvurarak, belediye başkanı Özgür Kabadayı’yı ihbar etti. Tanık ifadesinde özetle şu iddialara yer verdi: “Belediye başkanının bizden para istemesi, bir CHP’li olarak vicdanıma dokundu. Bu durumu kendime yediremedim ve vatandaşlık görevimi yapmak için müracaatta bulundum. Yaklaşık bir yıl önce Özgür Kabadayı’nın belediye başkanı seçilmesiyle birlikte benle aynı inşaat işi yapan arkadaşım, benim ofisimde iskan alımı için Kabadayı’ya 300 bin lira rüşvet verdi. Bu rüşvet pazarlığına bizzat şahidim.”

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Bir diğer tanığın ise otel ruhsatı için belediyeye 8 milyon lira rüşvet verdiğini ileri sürdüğü öğrenildi.

‘RUHSAT İÇİN 20 BİN EURO ÖDEDİM’ İDDİASI

Savcılığın talimatıyla Mali Şube’ye giderek ifade veren inşaat sahibi başka bir tanığın ise 4 ay önce belediyeye gittiğini belirterek şu iddiada bulunduğu öğrenildi: “Parselli inşaatlarımın ruhsatlarının neden çıkmadığını sordum. Belediye avukatı Ali Şafak ve imar müdürü Evren Mutça da oradaydı. Beni geçiştirdiler. Daha sonra bu kişiler beni WhatsApp üzerinden aradılar ve konu ile ilgili dışarıda bir mekânda buluşmak istediklerini söylediler. Buluştuk. Belediye başkanının bir ricası olduğunu söylediler. Ricasının ne olduğunu sorduğumda, ruhsat için 250 bin Euro istediklerini söylediler. Paranın çok olduğunu, gerekiyorsa işlemlerin iptal edilmesini istedim. Avukat ise ‘bunu bir soralım’ dedi. Bu pazarlıklar birden çok kez telefon görüşmesiyle yapıldı. 125 bin Euro’dan aşağı olmayacağı söylendi. İlk taksitinin de 50 bin Euro şeklinde ödenmesi istendi. Ancak 20 bin Euro hazırlayıp elden teslim ettim.”