Şile’de başkana tutuklama

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Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu’nca, biri gizli tanık olmak üzere 6 tanığın ihbarı doğrultusunda Şile Belediyesi’ne yönelik ‘suç işlemek amacıyla örgüt kurma’, ‘irtikap’, ‘rüşvet’ ve ‘ihaleye fesat karıştırma’ suçlarından soruşturma başlatılmıştı. Tanık beyanlarında, Şile Belediyesi içerisinde başkan, başkan yardımcısı, hukuk işleri sorumlusunun da arasında bulunduğu şüphelilerin ‘başkanın ricası, yardım’ ve benzeri ifadelerle planlı olarak ‘rüşvet’ talep ettikleri iddia edilmişti. Belediyenin hukuk danışmanı Avukat Ali Şafak’ın 9 Temmuz 2025’te, bir işinsanından yapı ruhsatı karşılığında belediye görevlileri adına 20 bin Euro alırken suçüstü yakalandığı ileri sürülmüştü. Rüşvetin belediye başkanı, başkan yardımcısı, belediye imar müdürü, belediye ruhsat müdürü, belediye saha şefi sorumlusu adına alındığının iddia edilmesi üzerine, 10 Temmuz 2025’te yapılan operasyonda Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı’nın da arasında bulunduğu 5 kişi daha gözaltına alınmıştı. Yapılan aramalarda, piyasa değerleri yaklaşık 7-8 milyon lira olan dolar, Euro, Sterlin ve altın ele geçirilmişti.

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Önceki gün Anadolu Adliyesi’ne sevk edilen Başkan Özgür Kabadayı, Başkan Yardımcısı Tuncay Tolga Özçakmak ‘suç işlemek amacıyla örgüt kurma’ ve ‘rüşvet almak’, avukat Ali Şafak, ruhsat şefi Evren Buçan, belediye başkanı eski özel kalem müdürü Oğuz Kaçmaz ise ‘suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak’ ve ‘rüşvet almak’ suçlarından nöbetçi sulh ceza hâkimliğince tutuklandı. İmar Müdürü Aslı K. ise adli kontrolle serbest bırakıldı.