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Gündem
Nurcan KIRCALI/İSTANBUL,(DHA)
Haber Giriş: 19.01.2021 - 17:15 | Son Güncelleme:

Şile’de sürücülerin zor anları... Kar aniden bastırdı

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Şile’de sürücülerin zor anları... Kar aniden bastırdı
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İstanbul'da Cuma günü başlayan kar yağışı, Anadolu Yakası'nın bazı ilçeleri ile yüksek kesimlerinde etkisini sürdürdü. Şile'de de aniden bastıran kar yağışı ve tipi sürücülere zor anlar yaşattı. 

Şile'de saat 14.00 sıralarında aniden bastıran kar yağışı ve tipi hayatı olumsuz etkiledi. Cumhuriyet Caddesi'nde kar yağışının ardından yol trafiğe kapandı.

Şile’de sürücülerin zor anları... Kar aniden bastırdı

Araçlar ilerleyemeyince sürücüler zor anlar yaşadı. Şile Belediye Başkanlığı ekipleri, kar küreme ve tuzlama araçlarıyla müdahale ederek yolu açmaya çalıştı.

ANADOLU YAKASI'NDA KAR YAĞIŞI ETKİLİ OLDU

İstanbul'da cuma gününden itibaren başlayan ve hafta sonu İstanbul'u beyaza bürüyen kar yağışı, yer yer etkili olmaya devam ediyor. 

Öğleden sonra Anadolu Yakası'nın yüksek kesimlerinde başlayan kar yağışı, Kartal, Beykoz ve Pendik'te etkili oluyor. Yağış nedeniyle D-100 karayolu Kadıköy istikametinde trafik yoğunluğu yaşandı.

Beykoz'da aralıklarla etkisi sürdüren kar yağışına karşı İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve Beykoz Belediyesinin karla mücadele araçları ana arterlerde tuzlama çalışmaları yürütüyor. 

Kentte etkili olan soğuk hava nedeniyle Paşabahçe Mahallesi'nde bazı yolların buz tuttuğu görüldü. Araçlar, buz tutan yokuşlardan inmekte zorlanırken, bazı araçların ise zorluk yaşamamak için farklı güzergahlara yöneldikleri gözlendi.  

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden dün yapılan açıklamada, gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don beklendiği belirtilerek, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olunması uyarısında bulunulmuştu.

Şile’de sürücülerin zor anları... Kar aniden bastırdı

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