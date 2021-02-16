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Cengiz ÇOBAN - Nurcan KIRCALI- İsa ALMAÇAYIR/İSTANBUL, (DHA) 
Haber Giriş: 16.02.2021 - 13:33 | Son Güncelleme:

Şile'de ahırın çatısı çöktü

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Şile'de ahırın çatısı çöktü
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İstanbul'un Şile ilçesinde bir ahırın çatısının çökmesi sonucu çok sayıda hayvan enkaz altında kaldı.

Şile Kervansaray köyünde  bir ahırın çatısı karın birikmesi sonucu oluşan ağırlıkla çöktü. Ahırdaki çok sayıda büyük ve küçükbaş hayvan enkaz altında kaldı. Hayvanları kurtarmak için olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin havyanları kurtarmak için çalışması sürüyor.

Şilede ahırın çatısı çöktü

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