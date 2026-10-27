Şile’de 3’üncü duruşma… Rüşvet iddiası

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Dünkü 3’üncü duruşmaya görevden uzaklaştırılan Belediye Başkanı Özgür Kabadayı ile Haluk Levent’in kardeşi Berkant Acil’in de arasında bulunduğu 11 tutuklu sanık, bazı tutuksuz sanıklar ve avukatları katıldı. Duruşmada savunma yapan inşaat şirketi sahibi tutuksuz sanık Serbülend Danış, Şile Belediyesi’nden aldığı asfalt ihalesini tamamlamasına rağmen 91 milyon TL tutarındaki hak edişinin ödenmediğini öne sürerek, “Alacağımı tahsil edebilmek için tutuklu olan Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı ve Özel Kalem Oğuz Kaçmaz’a yaklaşık 11 milyon TL rüşvet ödemek zorunda kaldım” dedi.



