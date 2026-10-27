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Şile’de 3’üncü duruşma… Rüşvet iddiası

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#Şile Belediyesi#Özgür Kabaday#Haluk Levent
Şile’de 3’üncü duruşma… Rüşvet iddiası
Aziz Özen
Oluşturulma Tarihi: Ekim 27, 2026 07:00

ŞİLE Belediyesi’ne yönelik  ‘suç işlemek amacıyla örgüt kurma’, ‘irtikap’, ‘rüşvet’ ve ‘ihaleye fesat karıştırma’ iddialarına ilişkin davaya Anadolu 27’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam edildi.

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Dünkü 3’üncü duruşmaya görevden uzaklaştırılan Belediye Başkanı Özgür Kabadayı ile Haluk Levent’in kardeşi Berkant Acil’in de arasında bulunduğu 11 tutuklu sanık, bazı tutuksuz sanıklar ve avukatları katıldı. Duruşmada savunma yapan inşaat şirketi sahibi tutuksuz sanık Serbülend Danış, Şile Belediyesi’nden aldığı asfalt ihalesini tamamlamasına rağmen 91 milyon TL tutarındaki hak edişinin ödenmediğini öne sürerek, “Alacağımı tahsil edebilmek için tutuklu olan Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı ve Özel Kalem Oğuz Kaçmaz’a yaklaşık 11 milyon TL rüşvet ödemek zorunda kaldım” dedi. 

 

 

 

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#Şile Belediyesi#Özgür Kabaday#Haluk Levent

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