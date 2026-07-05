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Şile'de 3 kişi akıntıya kapıldı: 1 ölü, 2 kişi kayıp

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#Şile#Akıntı#Ahmet Can Yavuz
Şilede 3 kişi akıntıya kapıldı: 1 ölü, 2 kişi kayıp
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 05, 2026 18:55

Şile'de yoğun dalga ve akıntı nedeniyle alınan tedbirlere rağmen iki ayrı noktada denize giren üç kişi akıntıya kapıldı. Olaylarda suda boğulan Ahmet Can Yavuz'un cansız bedenine ulaşılırken, kayıp 2 kişiyi ise arama çalışmaları sürüyor. Ekiplerin bölgedeki incelemeleri dronla havadan görüntülendi.

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Şile Kaymakamlığı, bugün saat 11.00 itibarıyla Ayazma Plajı ve Ağva Merkez Plajı dışındaki tüm sahillerde denize girişleri yasakladı.

Yasağın ardından Sofular Mağarası mevkisinde denize giren İsa Bodur'un (24) suda kaybolduğu ihbarı üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri bölgede arama çalışması başlattı.

Şilede 3 kişi akıntıya kapıldı: 1 ölü, 2 kişi kayıp

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Bu sırada Akçakese Köy Ağzı mevkisinden de 2 kişinin denizde kaybolduğu ihbarı yapıldı. Bunun üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri arama çalışmalarını denizden ve havadan sürdürdü.

Şilede 3 kişi akıntıya kapıldı: 1 ölü, 2 kişi kayıp

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CENAZESİ SUDA BULUNDU

Akçakese Sahili'nde denize giren Ahmet Can Yavuz ile Umut Gümüş için yürütülen çalışmalarda Ahmet Can Yavuz'un cansız bedenine saat 13.30 sıralarında ulaşıldı. Sahil Güvenlik botuyla Şile Sahil Güvenlik Karakolu'na getirilen Yavuz'un cenazesi, Şile Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Sofular Mağarası mevkisinde kaybolan İsa Bodur ile Akçakese Köy Ağzı mevkisinde kaybolan Umut Gümüş'ü arama çalışmaları sürüyor.

Şilede 3 kişi akıntıya kapıldı: 1 ölü, 2 kişi kayıp

Şilede 3 kişi akıntıya kapıldı: 1 ölü, 2 kişi kayıp

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#Şile#Akıntı#Ahmet Can Yavuz

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