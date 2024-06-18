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Şile’de 2 genç boğuldu

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#Şile#Sofular Plajı#Kayıp
Şile’de 2 genç boğuldu
Oluşturulma Tarihi: Haziran 18, 2024 07:00

Şile Sofular Plajı’nda önceki gün denize giren 16 yaşındaki Kerem İmre boğularak hayatını kaybetti. Boğulmaktan son anda kurtarılan 12 yaşındaki kardeşinin tedavisi yoğun bakımda sürüyor. 15 Haziran’da aynı plajda denize giren ve kaybolan Azerbaycan uyruklu 17 yaşındaki Yusuf Jamalov’un cansız bedenine de sabah saatlerinde ulaşıldı.

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Olayla ilgili İlçe Jandarma Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı inceleme başlattı. Şile Kaymakamlığı’nın ise, bir gün önce denizin dalgalı olacağı yönünde sosyal medya hesaplarından uyarıda bulunduğu belirlendi.

TEDBİR YOK

Yusuf Jamalov’un babası Aras Jamalov, “Oranın güvenliği saat 09.00’da 10.00’da işbaşı yapıyor, cankurtaran güvenliği. Benim eğer çocuğuma bir saat önce müdahale edilseydi, şu anda yaşıyor olacaktı. Ben eşimi kurtarabildim. Çocuğumu kurtaramadım. Gözümü açtığımda ambulanstaydım Şile’de hiçbir güvenlik yok. Sadece milletin parasını alıyorlar” dedi.        

 

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#Şile#Sofular Plajı#Kayıp

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