Şile yolunda trafik kazası: Seferber olup yaralı aradılar

Kaza, 17:00 sıralarında Çekmeköy Şile yolu Ümraniye istikametinde meydana geldi.

İddiaya göre, 34 YM 0606 plakalı pikabı süren kişi direksiyon hakimiyetini kaybetti. Pikap yol kenarına devrilirken, kazayı gören vatandaşlar durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Pikap sürücüsü çevredekiler tarafından araçtan çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Görgü tanıklarının pikap takla attığı sırada bir kişinin fırladığını gördüklerini iddia etmesi üzerine ekipler, çevrede ve ormanlık alanda arama yaptı. İtfaiye ekiplerinin çalılık alanda termal kamera ile yaptığı taramada kimseye rastlanmadı.

Kazayı gören Halim Çalım şöyle konuştu:

"Biz Şile tarafından geliyorduk. Arabanın uçtuğunu gördük. Yaralı biri vardı, onu çıkardık. İki kişi olduğu söylendi, bir kişi kayıptı. Arabanın dışına ve etrafına baktık, bir şey bulamadık. Polis ekipleri ve tanıklar geldi. Görgü tanığına göre iki kişi olduğu iddia edildi. Ormana doğru savrulduğu söyleniyor. Vatandaş olarak biz de aradık, bir şey bulamadık."

Bir kişinin savrulduğunu iddia eden Yaşar Alp ise "Burada odun topluyordum. Bir anda arabanın uçtuğunu gördüm. Bir baktım, birisini havada gördüm. Top gibi fırladı" dedi.

Kaza nedeniyle Şile Yolu Ümraniye istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.

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