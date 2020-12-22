Şile Yolu'nda 3 motosikletlinin tek teker terörü kamerada

Şile Yolu, Şile yönünde giden 3 motosiklet sürücüsünün yaptığı tehlikeli hareketler hem kendi hem de diğer sürücüleri hayatını tehlikeye attı. Yolda seyir halindeyken yan yana gelen motosiklet sürücüleri bir süre tek teker üzerinde ilerledi. Araçları sollayarak gözden kaybolan motosikletlilerin tehlikeli hareketleri, başka bir araç sürücüsü tarafından saniye saniye kaydedildi.