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Çağrı ÇALIŞKAN-Alper KORKMAZ/İSTANBUL,(DHA)
Haber Giriş: 04.03.2020 - 10:47,Son Güncelleme:/

Şile Otoyolu'ndaki trafik kazası kamerada

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ŞİLE Otoyolu'nda sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil yan yola geçip 3 araca çarptı. Kazada 2'si çocuk, 3 kişi yaralandı. Kaza anları bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay geçtiğimiz günlerde Şile Otoyolu Çekmeköy mevkiinde meydana geldi. Sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil refüjü aşarak park halindeki 3 araca çarptı. Araçlara çarpan otomobil daha sonra aştığı refüjün üstüne çıktı. Kazada aracın içindeki 2'si çocuk 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından çevre hastaneler kaldırıldı.

KAZA KAMERADA

Olay anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntüde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin, aynı istikamette giden başka bir otomobilin önünden geçtikten sonra refüjü aşması ve park halindeki araçlara çarpması görülüyor. Kontrolden çıkan aracın ardından refüjün üstüne çıkması kameraya yansıyor.

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