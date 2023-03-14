Şile Otoyolu'nda duraktan çıkan İETT otobüsüne hafriyat kamyonu çarptı: 2 yaralı

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Kaza, Şile Otoyolu Çekmeköy Sapağı Ümraniye istikametinde saat 15.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, 34 DEJ 861 plakalı İETT otobüsü duraktan yolcu aldıktan sonra Şile Otoyolu'na çıktı. Bu sırada aynı yönde ilerleyen 56 AZ 297 plakalı hafriyat kamyonu İETT otobüsüne yandan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle camları patlayan İETT otobüsünde bulunan iki yolcu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan iki yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Bir çocuğun ambulansa alınan yaralı annesinin elini bir an olsun bırakmadığı görüldü. Polis kazayla ilgili çalışma başlattı. (DHA)